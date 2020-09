PODEMOS LANÇA 36 PRÉ-CANDIDATOS A VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

16/09/20 - 06:15:43

O Podemos realizou nesta terça-feira, dia 15, a convenção do diretório municipal de Aracaju. O evento marcou a pré-candidatura de 36 nomes para concorrer aos cargos de vereadores nas eleições de 2020. A convenção foi adaptada em função da pandemia da Covid-19 e obedeceu às exigências legais e sanitárias, também sendo transmitida de forma virtual.

Para o presidente do Podemos em Sergipe, deputado estadual Zezinho Sobral, este é um partido que tem demonstrado força ao longo de três anos, conquistando o respeito e a credibilidade da sociedade. “Foi uma convenção muito emocionante onde vimos o entusiasmo e o comprometimento de pessoas que desejam contribuir para uma Aracaju mais humana, fraterna e com ações voltadas para todos os bairros. Ver um partido com uma estrutura consolidada é uma tarefa gratificante. Queremos ver o Podemos crescer em Aracaju e em todo Sergipe, consolidando-o como referência ética de práticas democráticas, fortalecendo o protagonismo do cidadão. O Podemos atua na defesa por uma Aracaju mais democrática, unida e igualitária através de um trabalho ético e eficiente”, comentou Zezinho Sobral.

O deputado estadual deixou uma mensagem aos pré-candidatos pelo Podemos. “Trabalharei ao lado de todos vocês neste pleito. Com todos os cuidados que os organismos de saúde nos exigem, estaremos lado a lado. Um partido não anda sozinho. Andaremos juntos. Trabalhem muito, com coragem e determinação. Sejam aguerridos e respeitadores, apresentando propostas que o povo de Aracaju precisa ouvir. Apresentem histórias de vida e que possam contribuir para ajudar àqueles que mais precisam. A sociedade aracajuana precisa de representantes que tenham serviço, compromisso e que pensem nas pessoas”, sinalizou Zezinho Sobral.

Para as eleições municipais, o Podemos em Sergipe lançou 18 pré-candidatos a prefeitos e 400 a vereadores. Atualmente, o Podemos é a segunda maior bancada do Senado Federal. Em Sergipe, o partido conta dois deputados estaduais (Zezinho Sobral e Diná Almeida), dois prefeitos e 22 vereadores. O partido completa três anos de instalação no território sergipano e já tem 7.257 filiados em 26 municípios.

“O Podemos vem fortalecendo a sua marca em Sergipe. Os diretórios municipais do Podemos estão bem organizados e desenvolvendo um trabalho significativo para esse pleito. As eleições de 2020 serão diferenciadas em relação às anteriores, especialmente por conta do rigor consequente da pandemia. A política é construída a cada dia e será sempre um instrumento de transformação social”, ressaltou o presidente estadual da sigla.

Por Acácia Mérici

Foto assessoria