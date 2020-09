Semana Nacional de Trânsito 2020 em Sergipe será de ações on-line e integradas

16/09/20 - 10:19:00

De 18 a 25 de setembro acontece a Semana Nacional de Trânsito 2020 (SNT), que este ano traz como tema “Perceba o risco. Proteja a vida”. O objetivo é alertar e conscientizar a sociedade sobre os perigos no trânsito, como acidentes e mortes.

Em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, em Sergipe as ações se darão na maior parte de forma on-line, em ação integrada dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito no estado. Dentro da programação da SNT estão lives com especialistas em trânsito, comandos educativos, missas alusivas às vítimas do trânsito, entrevistas, entre outras ações.

Em Sergipe, em especial na capital, os acidentes de trânsito tiveram altos índices de janeiro a agosto deste ano, principalmente se levados em conta a pandemia e o isolamento social. Segundo dados da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), de janeiro a agosto de 2020, foram registrados 481 acidentes, com 18 mortes. Em 2019, com condições normais de circulação, foram registrados 535 acidentes e 19 mortes.

As principais causas de acidentes registradas nestes primeiros meses foram abalroamento (colisão lateral entre veículos), com 268 casos; embriaguez ao volante, 45 registros, e choque com obstáculos parados, com 48 acidentes.

Para saber mais sobre a programação da SNT 2020 em Sergipe, acesse www.detran.se.gov.br.

