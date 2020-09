Semana Nacional do Trânsito conscientiza sobre o respeito ao trânsito

Com o tema “Perceba o risco. Proteja a vida”, a Semana Nacional do Trânsito 2020 (SNT) ocorre dos dias 18 a 25 de setembro. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da mudança de atitude diante do trânsito, destacando que cada um é responsável pela segurança de todos. Com a pandemia do coronavírus, a programação deste ano ocorrerá de forma on-line, em paralelo com a realização de blitze educativas na cidade.

As ações educativas da SNT em Sergipe ocorrem em parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), com as Superintendências Municipais de Trânsito, da capital e do interior do estado, assim como com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Instituto Federal de Sergipe (IFS), a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O presidente do Detran/SE, Abner Melo, explicou que a campanha passou por adaptações em decorrência do momento de pandemia. “A SNT ocorre com toda uma plataforma on-line, com ações voltadas a levar às residências informações destinadas à educação no trânsito. E, consequentemente, diminuir os índices de acidentes no trânsito”.

Abner Melo reiterou a importância da SNT para a compreensão de que todos são responsáveis pela segurança do trânsito. “A campanha está sendo realizada para que as pessoas se conscientizem. A ideia da ação deste ano é diminuir os índices alarmantes de acidentes no trânsito, não só na capital, mas também em toda a malha viária, estadual ou federal, e em municípios que circundam a nossa capital”, destacou.

Com o encerramento desta SNT, será encerrada também a década de ações pelo trânsito seguro – 2011 a 2020 -, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), na qual os governos de todo o mundo se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes, que matam cerca de 1,25 milhão de pessoas por ano.

