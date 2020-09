“A Câmara de São Cristóvão necessita de uma representação feminina” afirma Joelma Chagas

17/09/20 - 10:47:16

Nesta quinta-feira, 17, Joelma Chagas lançou sua pré-candidatura a Vereadora de São Cristóvão pelo Partido Social Democrático.

Em seu discurso, a candidata declarou que tomou esta decisão pensando no melhor para o povo.

“Assim como grande parte da população de São Cristóvão, nunca gostei de política e quem me conhece sabe. Mas estou cansada de apenas assistir a essa falta de comprometimento de muitos que estão no poder e, para lutar pelo povo, lanço minha pré-candidatura a vereadora de São Cristóvão”.

Joelma frisou, ainda, a importância da representação feminina dentro da Câmara Municipal, a qual, tem sido pouco trabalhada.

“Faço parte do Partido Social Democrático, dentro de um país que se diz democrático, mas, politicamente falando, toda essa democracia tem falhado com as mulheres, a força masculina tem sido, por anos, cerca de 90% mais forte”, disse.

“Em nosso município, a realidade não é diferente. A Câmara de São Cristóvão necessita de uma representação feminina, para demonstrarmos a força que a mulher possui e que podemos representar o povo, afinal, as mulheres são a maioria da população e mães do restante”, destacou.

Joelma tem 48 anos e sempre morou no Centro Histórico de São Cristóvão, além de ter criado seus 4 filhos no município onde vive.

“São Cristóvão é a cidade que nasci, cresci e criei meus filhos. Durante muito tempo esperei pela mudança que tanto falavam e que nunca chegou, por isso, me somo a esse grupo, disposta não só a aguardar, mas contribuir para essa mudança acontecer”, finalizou.