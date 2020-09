André Moura deixa Casa Civil do Rio e retorna a Sergipe definitivamente nesta sexta-feira

17/09/20 - 21:14:27

O ex-deputado federal André Moura (PSC) está retornando definitivamente a Aracaju nesta sexta-feira (18), para participar das eleições municipais como presidente regional do partido. Nesta quinta-feira (17), por volta das 20 horas, André Moura entregou o cargo de secretário da Casa Civil e Governança do Rio de Janeiro ao governador em exercício Claudio Castro (PSC)

Moura, entretanto, vai permanece no Escritório do Rio de Janeiro em Brasília, atendendo à solicitação do governador Claudio Castro, levando em consideração que há uma composição com o presidente Bolsonaro e o chefe do Executivo carioca fez um apelo para que André permanecesse no comando do setor, no que foi atendido, em razão de ser um trabalho bem menor do que vinha exercendo na Casa Civil e Governança.

Em sua carta ao governador Claudio Castro em que pede afastamento do cargo, o ex-deputado André Moura diz que “nos últimos dois meses criamos, criamos um pacote de austeridade fiscal com a adoção de medidas que aumentam o poder de fiscalização do Estado e contribui com a busca pelo equilíbrio das finanças estaduais. Além disso, estamos deixando as diretrizes para construção de um novo Marco Regulatório, que vai regulamentar os processos de contas e contratações estaduais”.

E mais: “tenho certeza do trabalho de gestão realizado e entendo ter chegado a hora de encerrar o ciclo na Casa Civil e Secretaria de Representação em Brasília. Por este motivo solicito a minha exoneração dos cargos”. André diz ainda que “minha saída leva em conta razões pessoais. Nesse momento, acredito que preciso estar mais próximo à minha família e ao agrupamento político que integro em Sergipe. Com as eleições municipais se avizinhando, minha presença tem sido cada vez mais requisitada”.

O governador Claudio Castro, ao receber o pedido de afastamento de André Moura, fez um apelo para que ele continuasse nos cargos, mas entendeu o seu pedido, em razão das suas atividades políticas em Sergipe. Claudio Castro fez um apelo a André Moura, para que ele permanecesse na Secretaria de Brasilia, porque precisa da sua atuação junto ao Planalto naquele momento. André concordou, mas retorna a Sergipe nesta sexta-feira (15), para cuidar do seu partido, o PSC, e ficar próximo à família.