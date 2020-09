Assembleia Legislativa doa equipamentos ao Observatório de Sergipe

17/09/20 - 14:33:19

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB), formalizou na manhã desta quarta-feira (17), a entrega de equipamentos eletrônicos ao Observatório de Sergipe. A iniciativa da Casa Legislativa tem o objetivo de dar maior celeridade ao Projeto de Atualização dos Limites Municipais do estado de Sergipe.

O presidente explicou que é prerrogativa do Poder Legislativo legislar sobre os limites municipais. “Os dados do Observatório de Sergipe precisavam ser atualizados. A maioria das leis que definem os limites entre os municípios são da década de 40, necessitando de atualização. Com isso, realizamos um Tremo de Cooperação Técnica junto ao Observatório de Sergipe, onde doamos computadores e impressora para o desenvolvimento desse trabalho de revisão dos limites municipais”, explicou o presidente.

Equipamentos

O Observatório recebeu da Alese o total de seis equipamentos, sendo cinco (05) computadores de alta capacidade para ajudar no trabalho de cartografia, um (01) servidor e uma (01) impressora plotter. O observatório tem o papel de desenvolver, manter e difundir um sistema de dados e informações gerais sobre o estado, abrangendo estatísticas, estudos socioeconômicos e levantamento geográficos.

De acordo com o coordenador do Observatório de Sergipe, Ciro Brasil, os equipamentos são imprescindíveis para a atualização dos dados geográfico, que encontram-se defasados. “Essa doação é fundamental para operacionalização desse projeto de revisão dos limites municipais de Sergipe. Junto ao IBGE, iremos percorrer os 75 municípios do estado e revisar o contorno atual desses limites. Há um crescimento natural dos municípios, e até mesmo da natureza, com mudanças de cursos de rios, etc”, explicou Ciro Brasil.

O deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB), que é presidente da comissão que trata dos limites territoriais, comemorou a assinatura do Termo de Cooperação Técnica. Ele explicou que a doação dos equipamentos irá otimizar as atividades dos profissionais envolvidos na execução do projeto.

Garibalde lembra que encaminhou o pleito da doação dos equipamentos para Mesa Diretora do parlamento estadual, especialmente ao presidente Luciano Bispo, que deu andamento ao pedido. “Nós compreendemos o que fora solicitado pelos profissionais, e recebemos do presidente Luciano todo empenho para atender o pleito, o que se confirma com este ato de assinatura do termo de cooperação”, enfatizou o deputado Garibalde.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Joel Luis