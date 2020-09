CONDUTOR NÃO HABILITADO É INDICIADO POR ATROPELAR UMA CRIANÇA E UMA ADOLESCENTE

17/09/20 - 14:04:45

Um jovem de 18 anos é indiciado e pode ser condenado a mais de 6 anos de prisão por crimes de trânsito. Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem empina sua moto e atropela uma criança e uma adolescente na cidade Ribeirópolis.

Henrique Barbosa Cunha, 18, que não possui carteira de habilitação, atropelou as vítimas em via pública, na noite do dia 26 de julho de 2020, e deixou os familiares das envolvidas revoltados com o ato imprudente de Henrique. Uma das pessoas atropeladas é uma criança de apenas 3 anos de idade, que desmaiou quando sofreu o impacto da motocicleta. O condutor da moto não prestou socorro e fugiu do local.

De acordo com a polícia local, a população de Ribeirópolis está revoltada com esse tipo de prática criminosa em que muitos jovens, que não possuem CNH, utilizam as vias públicas para realizar manobras ilegais proibidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Vale considerar que aquele que é proprietário da moto também poderá ser preso por emprestá-la à pessoa que não tem habilitação para conduzir o veículo automotor.

“A segurança no trânsito é um dever de todos, autoridades e cidadãos. A população tem toda razão de se indignar diante desse tipo de irresponsabilidade, que inclusive é uma prática criminosa que pode matar inocentes. E o Estado não vai tolerar esse tipo de conduta ilegal, que coloca em risco a vida dos nossos filhos e familiares. Aquele que for pego cometendo crimes de trânsito, tais como realizar manobras ilegais em vias públicas, será preso em flagrante delito e irá arcar com as consequências legais na Justiça” explicou o delegado de Ribeirópolis, Gregório Bezerra.

Informações e foto SSP