CONVENÇÃO DO PP OFICIALIZA CANDIDATURA DO PADRE INALDO E SELA ACORDO COM ZÉ FRANCO

17/09/20 - 05:18:24

Uma convenção histórica: esta é melhor definição para o que aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 16 de setembro, no ginásio do Sesi, em Nossa Senhora do Socorro. A convenção do PP, que oficializou a candidata à reeleição, do prefeito Padre Inaldo, além do público, contou com a presença de várias lideranças políticas do Estado.

Além do governador Belivaldo Chagas, estiveram presentes, o deputado federal Laércio Oliveira, do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, deputado estadual , Capitão Samuel, ex-deputados federais, Adelson Barreto, Pastor Jonny,. ex-deputado estadual, Pastor Antônio e do ex-prefeito Zé Franco. .

Visivelmente emocionado com o apoio, Padre Inaldo agradeceu a parceria com o DEM, que oficializou o nome de Manelito Franco, como candidato a vice-prefeito e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pelo progresso do município e o bem estar da população. O prefeito também agradeceu o apoio dos partidos, que comporão sua base de apoio, como MDB, PRB, Avante e PMN.