Fapitec anuncia a prorrogação de edital voltado a empresas

17/09/20 - 12:51:23

Inscrições para o programa Tecnova II seguem até 1º de outubro

As empresas interessadas em submeter projetos ao Programa de Apoio à Inovação em Empresas Brasileiras (Tecnova II) terão uma nova chance. A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) anuncia a prorrogação do prazo de inscrições até às 18h do dia 1º de outubro, abrindo novas oportunidades às organizações que atuam no ramo de inovação.

O Tecnova II tem o objetivo de estimular as atividades de inovação e criatividade, incrementando a competitividade entre empresas no momento pós-pandemia. Os selecionados poderão receber aportes financeiros com valores entre R$ 100 mil e R$ 300 mil, totalizando um incentivo geral de R$ 2 milhões.

De acordo com a coordenadora do Programa de Inovação Tecnológica da Fapitec, Ana Flávia Menezes, a prorrogação se deve ao aumento da demanda de organizações interessadas em se candidatar ao edital. “Levamos em consideração que as atividades presenciais da Fapitec foram retomadas na última semana, e que desde então recebemos muitos e-mails e ligações de pessoas interessadas. Então, para não deixar essas empresas de fora, resolvemos estender o prazo por 15 dias”, afirma a coordenadora.

Edital

A elaboração de propostas para o Tecnova II deve respeitar os temas e setores prioritários apontados no edital, ligados às áreas científica e de tecnologia. O programa é destinado a empresas brasileiras sediadas em Sergipe, com faturamento anual de até R$ 16 milhões. Além do suporte financeiro, as empresas beneficiadas receberão também o auxílio técnico da Fapitec na execução dos projetos.

Devem ser submetidas propostas relacionadas ao desenvolvimento de bens, serviços e processos novos e aprimorados que contribuam para as políticas federais e estaduais de inovação. Cada empresa poderá submeter apenas uma proposta, sendo que, além da proponente, uma co-executora também poderá ser contemplada.

As inscrições e propostas devem ser feitas exclusivamente na página da Fapitec na internet, via E-DOC disponível no campo “Protocolo Externo”. Também estão disponíveis no site o edital completo e os protocolos de documentação. Para mais informações, basta contatar a coordenação do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica (Proint) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (79) 3259-3007.

Fonte e foto assessoria