Gracinha Garcez é oficializada como candidata a prefeita de Itaporanga d’Ajuda

17/09/20 - 06:15:46

No município de Itaporanga d’Ajuda, o Partido Social Democrático (PSD) confirmou a candidatura de Gracinha Garcez à prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, e do pré-candidato a vice-prefeito Wallace da Nova Descoberta para compor a chapa majoritária. A oficialização aconteceu no último domingo, 13, no povoado Salvadorzinho, na Convenção Municipal do PSD.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento do PSD foi realizado de formato virtual e presencialmente para dirigentes partidários, obedecendo todo o protocolo de prevenção à COVID-19, como o uso do álcool em gel na entrada do evento, medidor de temperatura e o uso obrigatório de máscara.

Também foram lançados os candidatos a 13 vagas da Câmara Municipal de Itaporanga d’Ajuda, bem como oficializadas as alianças político-partidárias entre PDT e Solidariedade. Gracinha contou os motivos que lhe trouxeram a se candidatar como prefeita “Vamos tentar resgatar a felicidade do povo de Itaporanga, que nos últimos anos foi tirada pelos maus governantes”, afirma, a pré-candidata a prefeita, Gracinha Garcez.

A convenção contou com a presença e apoio do deputado federal Fábio Henrique, do deputado federal Gustinho Ribeiro, do senador Rogério Carvalho, do padre Willams Oliveira, do pastor Geraldo Oliveira, dos vereadores, familiares, amigos e do povo de Itaporanga.

TDantas Comunicação