Hospital de Campanha de Aracaju recuperou 74% dos pacientes tratados na unidade

17/09/20 - 13:37:29

Inaugurado dia 16 de maio, o hospital de campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, atendeu 461 pacientes. Ao longo dos quatro meses de funcionamento, a unidade de urgência provisória obteve uma taxa de 74% de resolutividade, recuperando 343 pessoas infectadas pela covid-19. Nesta sexta-feira, dia 18, o Hospital de Campanha começa a ser desativado.

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, o grande número de pessoas que recebeu alta ilustra a capacidade técnica e estrutural ofertada pelo município durante o enfrentamento da pandemia na Capital.

“Realizamos dezenas de capacitações e abrimos chamamentos públicos para a contratação de profissionais de diversas categorias, além de adquirirmos centenas de novos equipamentos, a exemplo de mobiliários médico-hospitalares, computadores, monitores cardíacos e respiradores. Tudo isso a fim de garantir a qualidade nos atendimentos”, reforçou a secretária.

Durante o funcionamento, o HCamp realizou 90 transferências que necessitaram de um leito de UTI (20% dos atendimentos na unidade) e registrou 28 óbitos (6%).

Continuidade

Mesmo com o fechamento do HCamp, a Prefeitura mantém parte da estrutura para a continuidade do enfrentamento à pandemia. As alas específicas para pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 continuarão em funcionamento nos dois hospitais municipais, Fernando Franco (Zona Sul) e Nestor Piva (Zona Norte).

“Também manteremos quatro unidades básicas de saúde [UBS] para atender exclusivamente pessoas com sintomas de síndromes gripais: Geraldo Magela [Orlando Dantas]; José Machado [Santos Dumont]; Ministro Costa Cavalcante [Inácio Barbosa] e Onésimo Pinto [Jardim Centenário]”, reforçou a secretária Waneska Barboza.

As UBS Augusto Franco, Fernando Sampaio (Castelo Branco), Cândida Alves (Santo Antônio) e Eunice Barbosa (Coqueiral) voltarão às atividades normais, com atendimentos e marcações de consultas e exames, a partir da próxima segunda-feira, dia 21.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE