DAMARES CRITICA CIRURGIÃO E DEFENDE CESÁREA A GAROTA DE 10 ESTUPRADA

O caso da menina de 10 anos que engravidou após ser sistematicamente estuprada pelo tio desde os 6, no Espírito Santo, é um dos assuntos do Conversa com Bial de quinta-feira, 17/9. A entrevistada, Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, falou pela primeira vez sobre as suspeitas de envolvimento com o grupo de militantes anti aborto que tentou impedir a interrupção da gestação. O direito é assegurado por lei em casos de estupro ou risco à vida da mãe, e a criança se encaixava nos dois critérios.