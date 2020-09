PRF FLAGRA NA BR-235 CAMINHÃO COM BLOCOS CERÂMICOS SEM NOTA FISCAL

17/09/20 - 13:53:28

Policiais rodoviários federais flagraram, na manhã dessa quarta-feira, 16, um caminhão carregado com blocos cerâmicos, sem a devida documentação fiscal. A ação aconteceu no km 5 da BR-235, em Nossa Senhora do Socorro/SE.

Os agentes federais realizavam o trabalho de ronda quando deram ordem de parada ao condutor de um caminhão M.Benz/L 1318, com placas de Sergipe. Durante fiscalização, a equipe descobriu que a carga do veículo, composta por aproximadamente cinco mil blocos cerâmicos, não possuía nota fiscal.

O motorista foi encaminhado ao posto fiscal da Receita Estadual de Sergipe.

Fonte: PRF