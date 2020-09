PROGRESSISTAS LANÇA PRÉ-CANDIDATURAS DE 33 MAJORITÁRIOS E 680 VEREADOR

17/09/20 - 15:13:33

O Progressistas em Sergipe realizou diversas convenções nos municípios sergipanos para homologar as pré-candidaturas a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. No estado inteiro o partido tem 680 pré-candidatos a vereadores e 33 pré-candidatos majoritários a prefeitos e vice. O presidente do partido, o deputado federal Laércio Oliveira afirmou que o desenho era muito menor. “A estratégia programada era trabalhar com 20 municípios, mas as pessoas foram se aproximando, querendo vir para o partido”, disse.

Ele afirmou ainda que grande parte dos filiados procuraram o partido. “As pessoas vieram porque acreditam na história que construímos até aqui. Acho que isso tudo é reflexo do mandato que faço. O meu mandato é com foco na geração de emprego, para o desenvolvimento de todas as regiões. A intenção que a gente tem é transformar o estado a partir de uma política feita com seriedade e responsabilidade”, afirmou Laércio Oliveira.

Em Itabaiana, a deputada estadual Maria Mendonça afirmou que a decisão de filiar a pré-candidata a prefeita do município Carminha ao Progressistas se deveu a “profunda admiração e respeito que ela tem pelo deputado pelo parlamentar, pelo homem público e cidadão Laércio Oliveira”.

As convenções foram transmitidas ao vivo pela internet para evitar aglomerações e seguiram os protocolos sanitários definidos pela Secretaria de Estado da Saúde como distanciamento, medição de temperatura na entrada, utilização de álcool e gel e obrigatoriedade de máscaras.

Grande parte desses candidatos são mulheres. O partido fez um trabalho de incentivo às mulheres para participar da vida pública. “Só para prefeitas, temos quatro pré-candidatas nos municípios de Brejo Grande, Divina Pastora ,Monte Alegre e Itabaiana e de vice-prefeitas nos municípios de Santo Amaro, Malhada dos Bois, Indiaroba e Neópolis. E nos últimos três meses oferecemos qualificação online para orientação em todas as áreas como direito eleitoral, marketing, prestação de contas eleitorais, entre outros”, disse a coordenadora do Progressistas Mulher, Glória Sena.

“O trabalho foi intenso. Com minha equipe rodei 2.400 km nos últimos seis dias para prestigiar o maior número possível de convenções dos nossos candidatos majoritários. Onde eu não pude estar presente, por choque de agenda, sempre tinha um coordenador da área me representando. No período eleitoral retornarei a todos os municípios”, afirmou Laércio.

O deputado iniciou sua agenda em Monte Alegre na convenção que lançou a pré-candidatura de Nena de Luciano a prefeita com uma oração em homenagem às vítimas da pandemia e seus familiares. No mesmo dia o parlamentar seguiu para Macambira, Divina Pastora e Malhador. Todos os dias foram de agenda intensa.

Enxovais

Uma novidade do Progressistas para essa eleição é Enxoval (www.enxovaispp.com.br), em que o candidato vai poder escolher sua campanha preferida tanto para vereador quanto para prefeito. “É um projeto de padronização e qualificação das campanhas do 11 que poderá ser feita de maneira bem fácil baixando o aplicativo ou o site. Estão disponíveis 6 modelos de campanha majoritária e 2 de vereadores”, disse Laércio Oliveira.

Por Carla Passos