Prova da seleção de estagiários em Comunicação da JFSE será no dia 06/12

17/09/20 - 12:58:11

Exame acontecerá das 9h às 12h30, na cidade de Aracaju/SE, em local a ser divulgado no dia 27 de novembro…

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) acaba de divulgar a data de realização da prova do processo seletivo para contratação de um estagiário de Jornalismo e um de Design Gráfico. Será no dia 6 de dezembro de 2020, das 9h às 12h30 (horário local), na cidade de Aracaju/SE, em local a ser divulgado no sítio da instituição no dia 27 de novembro.

Será obrigatório que o candidato permaneça, durante todo o tempo, utilizando máscara facial cobrindo nariz e boca, além de resguardar o distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas. É importante ressaltar que os candidatos que apresentem quaisquer sintomas gripais/respiratórios na data da prova não poderão participar da seleção.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 7 de dezembro, seguido do prazo para interposição de recursos do gabarito, nos dias 9 e 10 do mesmo mês. No dia 15 de dezembro acontece a divulgação do julgamento dos recursos. As duas últimas etapas da seleção – divulgação da classificação definitiva e a homologação do processo seletivo – estão previstas para o dia 17 de dezembro. É fundamental que os candidatos leiam a íntegra do edital, para ter conhecimento de todas as disposições do processo seletivo.

Justiça Federal em Sergipe (JFSE)