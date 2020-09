PSC homologa pré-candidatura de Gedalva Umbaubá em São Cristóvão

Na tarde da última quarta-feira,16, o Partido Social Cristão (PSC), homologou a pré-candidatura de Gedalva Umbaubá a Prefeitura de São Cristóvão.

A oficialização aconteceu durante a convenção do Partido Social Cristão – PSC, Partido Liberal – PL, Rede Sustentabilidade-REDE , Partido Trabalhista Cristão – PTC; e Democratas-DEM.

Gedalva já atuou como parlamentar no município e é conhecida por ter apresentando um projeto que beneficiou 16 comunidades com água.

Durante a convenção, Gedalva Umbaubá(PSC), anunciou em primeira mão o vereador Lilo abençoado como o seu pré-candidato a vice-prefeito. Lilo é popularmente conhecido por ser um dos vereadores mais atuantes de São Cristóvão e por ter feito diversas denúncias ao Ministério Público sobre a atual gestão.

Além de representantes dos partidos e de apoiadores de Gedalva, esteve presente no evento o deputado federal Bosco Costa.

Bastante emocionada, Gedalva falou do amor que tem por São Cristóvão e lembrou dos seus projetos enquanto esteve na Câmara de Vereadores.

O evento seguiu todas as regras de prevenção contra a covid-19. Ainda na entrada, os participantes foram abordados para a verificação do uso de máscara, aferição da temperatura e a utilização do álcool em gel.

Fonte e foto assessoria