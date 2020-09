Senar/SE retoma treinamentos de qualificação profissional

17/09/20 - 13:04:21

Os treinamentos de qualificação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – SE voltaram a ser ministrados na última segunda-feira, 14. Os cursos foram suspensos por conta da pandemia do coronavírus.

A coordenadora de Formação Profissional Rural do Senar/SE, Valéria Vilanova, explica que foram retomados os treinamentos de qualificação profissional e, em breve, retornarão as atividades da Aprendizagem Rural.

“Retomamos as atividades relacionadas à educação não formal, no caso, os treinamentos de aperfeiçoamento que qualificam o profissional e permitem a inserção no mercado de trabalho cumprindo com as exigências referente às medidas de prevenção a COVID-19. Já recebemos mobilizações para outros treinamentos e estamos no aguardo da liberação para retomarmos também as atividades da educação formal para dar sequência às turmas de Aprendizagem Rural”, afirma Valéria.

Nesta quarta-feira, 16, aconteceu o encerramento do treinamento sobre segurança na aplicação de agrotóxicos no município de Laranjeiras. O objetivo do curso foi orientar os trabalhadores rurais sobre a utilização correta do agrotóxico.

A instrutora Flaviany Procópio alerta que a aplicação incorreta do agrotóxico pode gerar problemas relacionados à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. Ainda segundo Flaviany, é muito importante o uso do Equipamento de Proteção Individual – EPI.

“O uso inadequado dos agrotóxicos pode trazer problemas de saúde para o trabalhador e problemas ambientais como a contaminação do meio ambiente. Pode trazer doenças para o produtor em várias partes do corpo, problemas respiratórios, estomacal na visão”, explica.

O trabalhador José Clovis da Silva trabalha com aplicação de agrotóxicos há 36 anos. Ele conta que todo o conteúdo aprendido na teoria e prática será multiplicado para outros colaboradores.

“Esse treinamento foi muito importante porque trouxe conhecimento sobre o preparo da calda, espaçamento e uso do EPI. Tudo isso é muito importante para os trabalhadores. Eu trabalho com 22

trabalhadores e vou passar tudo o que eu vi no curso”, explica.

O colaborador José Antônio Santos Santana destaca que o uso dos EPI’s de forma correta foi o que mais chamou atenção no treinamento. “Nesse curso eu aprendi sobre como aplicar melhor o agrotóxico e os cuidados para evitar de ser contaminado com o produto. Como usar e tirar o EPI de forma correta para evitar doenças como o câncer”.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas