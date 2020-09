Setransp lança tema de Reportagem Especial do Prêmio de Jornalismo

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju – Setransp – através do seu presidente, Alberto Almeida, apresentou na tarde desta quarta-feira, 16 o tema da Reportagem Especial do Prêmio Setransp de Jornalismo – Ano X – na coletiva online, Café com a Imprensa, para os jornalistas sergipanos. E na oportunidade, foi feito o balanço do cenário atual do setor de transporte público coletivo oferecido em Aracaju e na região metropolitana diante do reflexo da pandemia da Covid-19.

“O serviço de transporte não parou mesmo com a pandemia, porque não poderia parar. As pessoas precisavam e precisam do transporte coletivo para fazer seus deslocamentos diários. E na quarentena, especialmente, contribuiu deslocando os agentes de serviços essenciais, como profissionais da saúde, alimentação. Mas na Pandemia, operamos com capacidade dobrada, mas estamos sentindo o reflexo com queda grande da receita, perda de mais de R$ 64 milhões de março a setembro e com certeza essa dificuldade vai se estender no pós-pandemia com o acúmulo de débitos junto aos fornecedores. O transporte precisa de suporte e é preciso estar atento para garantir a continuidade desse serviço essencial. Por isso o Setransp junto com a SMTT estão buscando formas de se viabilizar recursos para dar aporte ao setor”, diz Alberto.

As palavras de Alberto Almeida fazem menção ao tema escolhido para a categoria Reportagem Especial deste ano – “A essencialidade do Transporte Público”. Durante a coletiva, o presidente do Setransp respondeu questionamentos a respeito da frota de operação de serviço do transporte no pós-pandemia, licitação, corredores exclusivos e sobre o combate ao uso de dinheiro no ônibus. “Tivemos uma reunião com o Sinttra e mantivemos o compromisso de continuar investindo na capacitação dos funcionários para as profissionais de motoristas ou agente comercial para venda da bilhetagem eletrônica, estimulando assim o crescimento profissional deles e a evolução do transporte em Aracaju, semelhante ao que tem acontecido em todo Brasil. Nosso objetivo é continuar buscando a retirada de dinheiro no ônibus, uma vez que isso irá contribuir para mais saúde, segurança e praticidade dos passageiros.

PRÊMIO SETRANSP

Criado em 2009, o Prêmio Setransp de Jornalismo, em 2021, chega a sua décima edição, com o tema geral “Sustentabilidade para Mobilidade de Todos”. Segundo o Setransp o tema central do prêmio destaca aspectos econômicos, condições de infraestrutura e questões socioambientais, sendo, portanto, bastante amplo para a concorrência. O prêmio Setransp é de grande relevância para a mobilidade urbana e valorização da imprensa, e irá premiar com as categorias: texto reportagem, vídeo reportagem, áudio reportagem, melhores imagens, reportagem laboratório e reportagem especial. O total de prêmios em dinheiro é de R$ 39,5 mil. O jornalista e presidente interino do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe, Milton Alves Júnior, comentou: “Para nós da imprensa, o prêmio simboliza o reconhecimento do nosso trabalho, tanto que o apreço pelo troféu é muito maior do que pelo dinheiro”.

As inscrições para o prêmio Setransp de Jornalismo seguem abertas até o dia 10 de janeiro de 2021, e podem concorrer matérias veiculadas desde 1º janeiro de 2020 até o prazo limite. Maiores informações podem ser acessadas no site: https://premiojornalismo.setransp-aju.com.br

Premiação para categorias a seguir:

Texto Reportagem – Mídia impressa ou online

Vídeo Reportagem – Mídia televisiva ou online

Áudio Reportagem – Mídia radiofônica

Melhores fotos – Mídia impressa ou online

Melhores imagens – Mídia televisiva ou online

1º lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Premiação para Reportagem Laboratório – Mídias acadêmicas ou oficiais

1º lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

2º lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

3º lugar – R$ 500,00 + troféu + certificado

Premiação para Reportagem Especial

1º lugar – R$ 4.000,00 + troféu + certificado

2º lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

