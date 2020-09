Deputado Luciano Bispo prestigia lançamento de PAA Sergipe

18/09/20 - 06:46:04

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), prestigiou na tarde dessa quinta-feira (17), em solenidade no Palácio de Despachos, o lançamento pelo governador do Estado, Belivaldo Chagas (PSD), do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Sergipe. O ato contou com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. O programa consiste em um investimento do governo federal da ordem de R$ 500 milhões em todo o território nacional.

Para Sergipe o governo federal deverá repassar com a assinatura cerca de R$ 11 milhões que serão investidos na agricultura familiar para aquecer a economia nesse período pós-pandemia. O ministro ainda a liberação de mais recursos para Sergipe nos próximos 10 dias. Também acompanharam a solenidade a vice-governadora Eliane Aquino (PT); o líder do governo na Alese, deputado Zezinho Sobral (PODE); além dos deputados federais Bosco Costa (PL), Fábio Reis (MDB) e Fábio Mitidieri (PSD), além do senador Alessandro Vieira (Cidadania).

O governo do Estado entrará com uma contrapartida da ordem de R$ 1 milhão aproximadamente. “Mais uma vez eu quero aproveitar para agradecer o apoio do governo federal que nos repassará entre R$ 11 e R$ 12 milhões que serão investidos na agricultura familiar. Nós sempre estivemos abertos para parcerias, isso aquece a economia e nós temos mais é que agradecer e fazer esse trabalho conjunto porque esse tipo de iniciativa atinge a base, é o leite que é produzido na base que vai ser revendido e, automaticamente, distribuído para a população”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

Luciano Bispo

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, também destacou a parceria entre o governo do Estado e o governo federal. “Isso é bom porque estamos vendo o governo do presidente Jair Bolsonaro vim ajudar Sergipe mais uma vez. É por isso que temos que deixar a questão eleitoral lá para frente. Depois que Bolsonaro veio a Sergipe as coisas começaram a andar, tanto que hoje o ministro veio trazendo R$ 11 milhões para investimentos”.

Mais R$ 1 milhão

Já o ministro Onix Lorenzoni destacou que, além dos R$ 11 milhões, nos próximos 10 dias, ainda virão mais R$ 1 milhão. “Nós trouxemos aqui R$ 11 milhões que serão investidos na agricultura familiar, na compra e distribuição de alimentos, com inúmeras instituições beneficiadas, tanto dos produtores quanto daquelas que irão receber mais de três mil toneladas, ou seja, as duas pontas serão beneficiadas. E outra boa notícia é que a Secretaria de Inclusão Produtiva estará viabilizando, nos próximos 10 dias, mais R$ 1 milhão para esta área importante, garantindo a sustentabilidade da bacia leiteira”.

Zezinho Sobral

Presente no ato, o também deputado Zezinho Sobral celebrou a parceria com o governo federal anunciando as “boas novas” para sergipanos que atuam na agricultura familiar e no sistema de cooperativas e associações. “O lançamento do PAA formalizou o repasse de R$ 11 milhões que serão investidos em Sergipe. O ministro Onix Lorenzoni veio assinar o convênio”.

“O PAA é uma das mais notáveis políticas de apoio à agricultura familiar com o foco na distribuição de alimentos para entidades socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Esse convênio firmado é de absoluta relevância porque fortalecerá a agricultura familiar e a economia solidária. Teremos a retomada do PAA-Leite e o avanço do PAA-Alimentos, voltado para os pequenos produtores, sejam associados ou cooperados, cujos produtos fornecidos serão imediatamente distribuídos para as comunidades”, completou Sobral.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte e Júnior Ventura