Educomunicação: Núcleo Nordeste da ABPEducom é fundado

18/09/20 - 08:53:27

No último dia 3 de setembro, membros da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação criaram o sexto núcleo regional da ABPEducom, do Nordeste. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a comunicação, o entendimento e a transformação, para uma sociedade mais autônoma, crítica e democrática, por meio do trabalho coletivo para a consolidação do campo da Educomunicação e da ABPEducom nos estados do Nordeste.

O doutor Ronaldo Linhares, docente dos cursos de Jornalismo e História da Unit e do Programa de Pós-Graduação em Educação da instituição de ensino, é membro-fundador do Núcleo Nordeste e conselheiro da Associação. O pesquisador também é coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Educação, Comunicação e Sociedade da Unit.

“Temos uma associação nacional que reúne pesquisadores e profissionais de educomunicação. É um campo de conhecimento novo, capitaneado pelo curso de bacharel em educomunicador na Escola de Comunicação e Artes – Eca/USP”, declara o professor Ronaldo Linhares.

“Após a criação da associação nacional, foram criados alguns núcleos regionais”, acrescenta o pesquisador. Com a disseminação das práticas educomunicativas no Nordeste do Brasil, pesquisadores, estudantes e profissionais identificaram a necessidade de desenvolver investigações e grupos de estudos com o objetivo de impulsionar políticas públicas e customizar ações voltadas às necessidades socioeconômicas, culturais e educacionais da região.

Além do grupo Nordeste, a associação conta com os núcleos do Vale do Paraíba e de Lins, ambos em São Paulo, do Mato Grosso, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Os núcleos caracterizam-se como grupos de estudos e de ação, congregando profissionais e pesquisadores, em todos os níveis e áreas da Educação, Comunicação e outras que atuem nessa inter-relação.

As atividades dos grupos são pautadas pelo empenho em estimular e desenvolver a Educomunicação como prática interdisciplinar nas regiões que representam. O trabalho dos núcleos é fundamental para a ampliação e consolidação do campo no Brasil, como também da própria Associação.

Núcleo Nordeste de Educomunicação

O núcleo Nordeste conta com a coordenação da pesquisadora Lígia Beatriz Carvalho de Almeida, líder do Grupo EpisCom, que estuda a epistemologia da Educomunicação, vinculado à Universidade Federal de Campina Grande. O coordenador adjunto é o professor Francisco de Assis Silva, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e o secretário é o docente Ronaldo Nunes Linhares.

O novo Núcleo Regional conta com a participação de pesquisadores de diversas instituições em cinco estados do Nordeste.

Sobre o pesquisador Ronaldo Linhares

Licenciado e Bacharel em História pela Universidade Federal de Sergipe, Ronaldo Linhares possui especialização em Educação Tecnológica pelo IFMG, mestrado em Educação pela UFS e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Além disso, o pesquisador realizou o Pós-Doutoramento pela Universidade de Aveiro/Portugal.

Coordenador do Núcleo de Criatividade, Inovação & Tecnologia na Educação Básica, do Simpósio Internacional de Educação e Comunicação e do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Sociedade CNPQ/UNIT, Linhares desenvolve e orienta pesquisas em Educação, com ênfase em Tecnologias de Informação e Comunicação, principalmente nos seguintes temas de educação a distância, formação docente para uso das TDIC, letramento informacional e multimidiático, criatividade, inovação e tecnologias na educação básica.

Assessoria de Imprensa