Encerramento do I Congresso Sergipano de Direito Eleitoral da FAMES

18/09/20 - 13:43:04

O quarto e último dia do I Congresso Sergipano de Direito Eleitoral da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), juntamente com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), realizado nessa quarta-feira, 17, foi marcado por temas atualizados e totalmente voltados as eleições 2020. As palestras ficaram por conta do juiz de direito, Leonardo Souza Santana e do procurador da república, Heitor Alves Soares, tendo como debatedores os advogados: Márcio Conrado e Rodolfo Siqueira.

Durante a primeira palestra, cujo o tema foi “Propaganda Eleitoral”, o juiz de direito, Leonardo Souza Santana, explanou de forma clara e objetiva todos os seus conhecimentos sobre o tema, deixando os participantes bem informados de todas as mudanças e do que se pode e do que não pode ser feito nas campanhas eleitorais deste ano.

No segundo momento, a palestra ficou por conta do procurador da república, Heitor Alves Soares, que falou sobre “Condutas Vedadas em Tempos de Pandemia”. Tema muito esperado pelos telespectadores, já que é um assunto atual e de extrema importância para as eleições 2020.

Na ocasião, o presidente da Federação do Município de Sergipe, Christiano Cavalcante, falou sobre o evento e agradeceu a todos os participantes. “Foram temas muito importantes e essenciais para esse momento que estamos passando agora, debatedores de alto nível, quero aqui agradecer de antemão a disponibilidade dos senhores, por estarem nesse momento contribuindo com a Federação. Quero agradecer a todos os participantes e toda a equipe da FAMES. Foram 4 dias intensos, de muito aprendizado e de muito conhecimento”, relatou.

Ao final do evento, o advogado e coordenador da escola de gestão da FAMES, Jorge Teles, sorteou entre os telespectadores, o livro “Abuso do Poder Religioso nas Eleições”, de autoria do promotor de justiça, Peterson Almeida Barbosa.

Para aqueles que não puderam acompanhar o evento ao vivo, todas as palestras de congresso estão salvas do Facebook e no YouTube da Federação dos Municípios de Sergipe.

Por Innuve Comunicação