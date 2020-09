Evislan será o candidato a vice em Poço Verde, substituindo à mãe, D. Elza, que morreu de infarto antes da convenção

18/09/20 - 23:03:43

O empresário Evislan da Silva Souza (PMN) será o candidato a vice-prefeito de Poço Verde, na chapa do prefeito Iggo Oliveira (PSD), que tentará a reeleição no pleito de novembro. Evislan substitui a mãe, Maria Elza Nunes da Silva (conhecida por Elza de Zeca), que morreu de infarto fulminante minutos antes de chegar à convenção, na quarta feira (16)

D. Elza reside no povoado São João, mas estava na chacara do filho, construtor Evislan – da J. Filho Construtora – a 5 km do centro da cidade – e quando estava tomando banho sofreu o infarto, que foi notado por um dos filho. Ao arrombar a porta, ela estava desmaiada e foi levada ao hospital quando veio a óbito.

O nome dele já consta da ata da convenção. A morte de D. Elza foi considerada uma tragédia na cidade e na região, provocando inclusive aproximação dos adversários em um momento difícil que atinge a todos.