NordesTI promove interação entre academia e sociedade

18/09/20 - 12:51:48

O evento estará apresentando tecnologia aplicada em diversas áreas

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, no próximo sábado, 19, a partir das 14h, o NordesTI. O evento, coordenado pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, tem por objetivo estimular a troca de experiências entre profissionais, alunos da área de tecnologia e sociedade em geral.

O coordenador do curso de ADS da Instituição, Cícero Gonçalves, explica que é importante falar sobre tecnologia na interdisciplinaridade e o NordesTI estará apresentando essa tecnologia, aplicada em diversas áreas como a Pedagogia, Biomedicina, Gestão, Engenharia e outras.

“Elaboramos um evento que visa congregar os interessados em tecnologia, pessoas da comunidade que desejam entender melhor as possibilidades oferecidas pela área de TI, profissionais e estudantes”, esclarece Cícero. Ele ressalta que a tecnologia vem se tornando, cada vez mais, um braço forte da sociedade.

O evento contará com a participação da mestra em Ciências da Computação e coordenadora Acadêmica da UNINASSAU, Izabella Rezende, da professora doutora em Engenharia Biomédica da Universidade de Guarulhos – UNG, Andréa Miranda, do doutorando em Ciências da Propriedade da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Gilton Gmal e do engenheiro de Software, Rafael Almeida.

As inscrições podem ser realizadas pelo site extensao.uninassau.edu.br e o evento é gratuito e aberto ao público.