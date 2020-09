NOVOS TREMORES DE TERRA SÃO REGISTRADOS NO MUNICÍPIO DE CANHOBA

18/09/20 - 06:01:03

Novos tremores de terra foram registrados nesta quinta-feira (17), no município de Canhoba. A informação foi confirmada pelo Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade no Nordeste.

O tremor foi registrado por volta de 01h14 e teve magnitude preliminar 1.3. Segundo o Laboratório, pela manhã, uma moradora do município entrou em contato com o LabSis informando ter ouvido um estrondo no mesmo horário do evento. Nas últimas semanas diversos tremores de terra foram sentidos na região.

O Laboratório Sismológico informou que continua monitorando a situação.