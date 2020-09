PARA CANDIDATO A VEREADOR, MAIORIA QUE OCUPA A CÂMARA FALA MAIS QUE PRODUZ

18/09/20 - 16:51:42

O odontólogo e professor universitário voluntário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Jackson Lobo , oficializou é candidato a vereador pelo DEM, apoia candidata à Prefeitura de Aracaju, Georlize Teles, e faz críticas à atuação dos parlamentares municipais que, em sua visão, a grande maioria fala mais do que produz.

Não é a primeira candidatura do odontólogo, mas com o passar dos anos ele diz se sentir mais preparado “A maturidade e a experiência são muito importantes no meio político, e acredito que agora ambas tenham me deixado pronto para representar o povo como vereador”. Segundo o professor voluntário, o seu foco de atuação será na defesa dos direitos dos profissionais da saúde e na garantia da cidadania e dignidade à população aracajuana, em especial às crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Como pré-candidato pelo DEM, Dr. Jackson enaltece a escolha do partido em colocar o nome de Georlize para disputar a Prefeitura. “A delegada Georlize é uma grande mulher que tem história, experiência e, acima de tudo, defenderá o legado do Democratas, que fez tanto para Aracaju, como para o estado de Sergipe. Sem dúvida, foi a melhor escolha e, caso seja a escolhida pelo povo, que vamos trabalhar para isso, ela desempenhará um trabalho excepcional”, avaliou.

Acompanhando nos bastidores da política municipal, Dr. Jackson avalia o desempenho de grande parcela dos vereadores como improdutiva e que não atende aos interesses da população aracajuana. “O que percebemos é que a maioria dos vereadores não entende as suas missões enquanto representantes do povo. Estão sentados em locais que devem ser ocupados por pessoas que deem a cara para bater. Ser vereador não é pousar para uma foto em eventos diversos, ao lado de outros representantes políticos, e postar em suas redes sociais. O vereador é o escolhido pelo povo para brigar, para elaborar projetos, para discutir estratégias com os gestores municipais e, sem dúvida, atender aos anseios do povo. Isso é algo que poucos fazem na Câmara de Vereadores de Aracaju”, disse Jackson Lobo.

Como novo nome na Câmara de Vereadores, se conseguir alcançar seu objetivo, o professor universitário pretende fazer muito pela cidade. “Acredito que nossa capital necessita de um representante como eu. Aracaju precisa de mudanças e quero ser parte efetiva de todas as melhorias que eu puder, sendo um vereador que luta pelo povo e que acredita poder contribuir com a melhoria de vida do povo aracajuano”, finaliza.