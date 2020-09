PC CONCLUI INVESTIGAÇÃO E INDICIA CONDUTOR DE VEÍCULO QUE MATOU IDOSO

18/09/20 - 14:36:05

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investiga a morte de José Milton dos Santos, conhecido como “Zé da Moita”, no dia 21 de junho deste ano, no povoado Olhos D‘Água, em Lagarto. Ele transitava em sua motocicleta, quando foi atingido por um veículo de trilha. As investigações resultaram no indiciamento do condutor e causador do acidente, Carlos Henrique Mendes Soares, pela prática de homicídio culposo, majorado pela ausência de socorro à vítima.

O procedimento investigativo resultou também nos indiciamentos de Guilherme dos Santos Pessoa Cavalcanti, o “Guilherme Rocha”, de Ricardo Santos de Oliveira e de Elmo Menezes de Andrade, por omissão de socorro, majorada pela morte da vítima.

Ainda segundo as investigações, Guilherme e Ricardo estavam em um veículo à frente do causador do acidente. Já Elmo, no mesmo veículo conduzido por Carlos Henrique. Os três souberam do acidente fatal ainda no povoado Olhos D’Água e, mesmo assim, não prestaram socorro à vítima.

Segundo o delegado Allison Lial, as investigações apontaram que Carlos Henrique seguia em velocidade superior à máxima permitida e, ao realizar a manobra para uma curva na estrada de acesso ao povoado, perdeu o controle da direção. Em seguida, invadiu a contramão, na qual seguia a vítima, provocando o acidente.

O delegado destacou também que o número de acidentes de trânsito com vítima em Lagarto tem sido alarmante, tendo o inquérito policial sobre a investigação da morte de José Milton dos Santos sendo concluído no mês de setembro, que é marcado pela Semana Nacional do Trânsito.

Informações e foto SSP