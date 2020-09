PC PRENDE EM SÃO CRISTÓVÃO ACUSADA DE TRÁFICO DE DROGAS FORAGIDA DE SP

18/09/20 - 14:23:27

Investigações da Polícia Interestadual (Polinter) resultaram no cumprimento do mandado de prisão definitiva de Mayara dos Santos Souza, 27, acusada da prática de tráfico de drogas. Ela estava foragida há cinco anos do estado de São Paulo e foi localizada no Alto da Divineia, em São Cristóvão.

De acordo com a delegada Viviane Pessoa, a mulher presa nesta quinta-feira, 17, possuía uma sentença condenatória expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ano de 2015. A partir de levantamentos feitos pela Polinter, a Polícia Civil de Sergipe chegou à localização dela.

A acusada foi detida e encaminhada a uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.