PC PRENDE SUSPEITOS DE TRÁFICO E APREENDE MACONHA, CRACK E COCAÍNA

18/09/20 - 08:04:33

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância realizaram, no final da tarde de ontem, 16, as prisões em flagrante de dois homens de 22 e 28 anos de idade. A prisão aconteceu no Bairro Alagoas, Estância.

Com os suspeitos foram encontrados vários tabletes prensados de maconha, alguns fracionados em pedaços menores, totalizando cerca de dois quilos da droga; além de 43 cápsulas (microtubos) contendo cocaína, 40 pedras de crack, uma balança digital e dinheiro em espécie.

No momento da prisão, os suspeitos ainda tentaram fugir da ação policial, porém, sem sucesso, tendo os policiais conseguido realizar suas capturas após rápida perseguição.

Em seguida, os suspeitos foram encaminhados para o Denarc de Estância, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Em seus interrogatórios, o suspeito de 22 anos confessou a prática do tráfico na cidade, tendo o outro suspeito negado realizar a venda de drogas.

Os presos serão encaminhados para unidade policial da capital, de onde serão recambiados para estabelecimento prisional do estado.

Fonte e foto assessoria