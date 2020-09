Retomada do Programa de Aquisição de Alimentos fortalecerá a agricultura familiar sergipana

Defensor do fortalecimento da agricultura familiar, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) participou do lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Palácio dos Despachos nesta quinta-feira, dia 17. O ato marcou a formalização para a liberação de R$ 11 milhões pelo Ministério da Cidadania que serão investidos em Sergipe. A assinatura contou com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do governador Belivaldo Chagas, da vice-governadora Eliane Aquino, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, dentre outras autoridades.

“O convênio assinado entre o Governo Federal e o Estado de Sergipe é absolutamente importante. A última aplicação de recursos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi na ordem de R$ 1 milhão. Hoje, serão R$ 11 milhões investidos no PAA em Sergipe, abrangendo a retomada do PAA-Leite e o fortalecendo o PAA-Alimentos, voltado para doações simultâneas, ou seja, as associações e os produtores da agricultura familiar, associados ou cooperados, que fornecem o alimento imediatamente distribuído às comunidades”, explicou o deputado.

Para Zezinho Sobral, o PAA é uma das mais notáveis políticas de apoio à agricultura familiar. O foco é a distribuição de alimentos para entidades socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, fortalecendo o setor produtivo e o escoamento da produção. As ações do programa serão executadas pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A Seias destinará o recurso, via PAA, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. O programa atenderá 69 municípios sergipanos, beneficiando cerca de 400 agricultores familiares com a aquisição de alimentos que serão posteriormente doados a 450 entidades, entre socioassistenciais e comunidades tradicionais.

Já pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o convênio começará a atender os municípios da bacia leiteira do Alto Sertão Sergipano, com uma aquisição estimada em mais de 1.600.000 litros de leite, com potencial de beneficiar 30 entidades socioassistenciais e 4.100 famílias, entre agricultores familiares, comunidades rurais e tradicionais. O investimento realizado pelo PAA em Sergipe também será feito através do cadastramento de propostas diretamente via Conab, gestor direto dos recursos e da execução do programa.

Zezinho Sobral classifica como positiva a retomada do PAA, beneficiando diretamente todos que atuam na agricultura familiar, especialmente nesse momento de pandemia. “Agradeço ao Governo do Estado por atrair os investimentos, a Seagri por se colocar à disposição e ao Governo Federal que mostrou, de forma efetiva, o interesse em voltar a investir no PAA em Sergipe, que tem uma forte expressão da agricultura familiar. Aos amigos do sistema de cooperativa da agricultura de Sergipe, compartilho esta boa notícia. Nosso mandato estará acompanhando a aplicação dos recursos, atuando sempre na defesa do homem do campo, ao lado de todos que estão aptos para obter mais financiamentos para o PAA em nosso estado”, disse Zezinho Sobral, líder da bancada governista na Alese, reforçando que o diálogo entre o Governo do Estado e o Governo Federal deve ser constante para buscar ações concretas em defesa do povo sergipano.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, registrou durante o evento sua satisfação com a receptividade do povo sergipano. “Estamos sempre de portas abertas para dialogar e traçar ações para todos os brasileiros. Além dos R$ 11 milhões, virá mais R$ 1 milhão que será investido na agricultura familiar, para ampliar as ações do PAA, para contribuir na compra e distribuição de alimentos dos agricultores familiares, tanto para os produtores, quanto para quem será beneficiado com a aquisição dos produtos. A sustentabilidade da bacia leiteira de Sergipe também será congratulada com os investimentos”, informou o ministro.

O governador Belivaldo Chagas agradeceu ao ministro e toda bancada sergipana pelo empenho. “A chegada desses recursos será essencial nesse momento em que estamos reaquecendo a economia para gerar emprego e renda. Além de garantir alimento aos mais necessitados, teremos o fortalecimento do setor produtivo, facilitando o escoamento da produção através da compra a um preço justo pelos fornecedores prioritariamente cooperados”, comentou.

