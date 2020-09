Secretária da Saúde reúne equipe técnica do Huse para alinhar processos de trabalho

18/09/20 - 15:52:59

A Secretária de Estado da saúde, Mércia Feitosa reuniu-se na manhã desta sexta-feira, 18, no Centro Administrativo da Saúde com novo superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), Walter Pinheiro, empossado esta semana, e com a equipe técnica-administrativo do hospital. Assuntos como a otimização dos serviços, planejamento, fluxo logístico, o novo organograma, bem como situação da Covid-19, foram tratados na reunião.

Para a secretária Mércia Feitosa, a reunião foi importante para definir a condução e os processos de trabalho. “Foi o segundo encontro com o superintendente, mas a primeira reunião com a toda a equipe. A ideia de trazer os gestores, assessores e diretores foi para avaliar o organograma da instituição, como dinamizar a assistência dentro do Huse. Ouvir cada um e dialogar é fundamental”, disse.

O superintendente do Huse, Walter Pinheiro, destaca que foi de grande valia o encontro, que serviu para estreitar ainda mais a relação entre a gestão do hospital e a SES. “Temos que trabalhar várias frentes para aperfeiçoar ainda mais o atendimento e qualidade do Huse. Acredito que o maior desafio é tirar o melhor de cada um. A secretária deixou a gente bem motivado e tranquilo e mostrou que há um canal aberto”, enfatiza.

O diretor Administrativo e Financeiro do Huse, Manuel Mário Ferreira, conta que dialogar sobre o organograma é relevante para estruturar os serviços de forma que o usuário seja o maior beneficiário. “A reestruturação do quadro vem para dar um atendimento melhor aos pacientes. É através dele que saberemos as necessidades de adaptações e remanejamento de algumas coordenações”, disse.

Presenças Também participaram da reunião a superintende executiva da SES, Adriana Menezes; o diretor-geral da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Jorge Kleber; a diretora de Atenção Especializada de Urgência e Emergência, Lúcia Santos; o referência técnica da Área vermelha do Huse, Edivaldo Santos; Vinicius Vilela Dias, assessor técnico; Fabiana Fontes,

diretora de Gestão em Trabalho e Educação em Saúde; além da Coordenadora Estadual da Assistência Hospitalar e Urgência, Claudivania Farah.

Fonte e foto assessoria