Sefaz debate ações contra venda irregular de combustíveis

18/09/20 - 12:42:50

Sefaz promoveu workshop virtual com auditores do órgão e representantes de diversas instituições para trabalhar de forma integrada a ação

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/SE) com foco no aperfeiçoamento contínuo das ações de combate à sonegação tributária e fraudes no segmento de combustíveis, promoveu na tarde da última quinta-feira (17), um workshop virtual com auditores do órgão e representantes de diversas instituições para trabalhar de forma integrada a ação.

Participaram do workshop membros da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária, Ministério Público de Sergipe (MPE) e Receita Federal, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) e Procon Estadual, além do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Sergipe (Sindpese).

O workshop contou com a palestra do diretor do Instituto Combustível Legal, Carlo Faccio, que apresentou um panorama sobre as principais fraudes na comercialização de combustível em vários estados.

A auditora Marilene Maria Nunes, que coordena do Grupo de Auditoria Combustíveis da SEFAZ/SE, destacou a relevância do tema para os órgãos de fiscalização. “Estamos sempre aprimorando nossos mecanismos de fiscalização e a iniciativa é promover o fortalecimento das ações de combate à sonegação e fraudes no segmento de venda de combustíveis”, explicou a auditora.

A superintendente de Gestão Tributária da SEFAZ/SE, Silvana Lisboa, foi a anfitriã do evento, representando o secretário da Fazenda, Marco Queiroz, e reforçou a iniciativa da secretaria em ampliar as ferramentas de fiscalização.