TCE RENOVA CONVÊNIO COM O FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO EM SERGIPE

18/09/20 - 06:12:21

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, informou ao colegiado no Pleno desta quinta-feira, 17, que assinou a renovação do acordo referente à participação do órgão no Fórum de Combate à Corrupção em Sergipe (Focco-SE).

“Renovamos o termo de cooperação conforme o Tribunal já vem fazendo nos últimos cinco anos; vamos continuar contribuindo com as ações do Focco, sobretudo na prevenção e repressão à corrupção”, comentou o presidente do TCE.

De acordo com o coordenador do Focco em Sergipe e secretário do Tribunal de Contas da União (TCU), Jackson Souza, o trabalho em rede é de fundamental importância para o exercício do controle pelos órgãos que integram o Focco, “e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é parceiro de primeira hora e fundamental para o atingimento dos objetivos do Fórum, dada a sua capilaridade e capacidade técnica”.

Ainda segundo ele, a estrutura tecnológica e sistemas de Tecnologia da Informação (TI) disponíveis no TCE “otimizam o trabalho de cruzamento de dados para a obtenção de informação em benefício do controle”.

O Focco-SE surgiu em junho de 2015, com o objetivo de integrar os órgãos de controle e estabelecer práticas uniformes para o diagnóstico, prevenção e repressão à corrupção, além de fomentar e reforçar o controle social e o compartilhamento ágil e eficiente de dados e documentos.

Também integram a ação os ministérios públicos Federal (MPF), Estadual (MPE) e de Contas (MPC), o TCU, a Controladoria Geral da União (CGU) e a Controladoria Geral do Estado (CGE).

Um trabalho recente do Fórum reuniu representantes do município de Aracaju e do Estado para que apresentassem a arquitetura e funcionamento dos portais da transparência e a forma de alimentação dos dados, bem como melhores formas de apresentação das informações.

Por DICOM/TCE