Webinar abordará o tema “Trabalho Seguro na retomada dos serviços presenciais no TRT20”

18/09/20 - 09:59:34

Dando continuidade às ações relativas ao Programa Trabalho Seguro neste mês de setembro, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizará, no dia 22/9 (terça-feira), às 9h, o webinar “Trabalho Seguro na retomada dos serviços presenciais no TRT20”.

O evento será conduzido pelo Desembargador Vice-Presidente do TRT20, Thenisson Santana Dória, Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro, com a participação da médica do trabalho do TRT20, Gabriela Oliveira Andrade.

No bate-papo, os palestrantes debaterão, entre outros tópicos:

*a suspensão do trabalho presencial durante a pandemia;

*o regime de plantão extraordinário adotado pelo Tribunal;

*a continuidade das atividades administrativas e judiciárias;

*a dinâmica do trabalho em home office;

*a repercussão da pandemia na saúde de magistrados e servidores;

*o Plano Gradual de Retomada das atividades presenciais;

*as medidas de segurança adotadas pelo Tribunal;

*o cronograma para retorno e as características de cada etapa.

O encontro será transmitido pelo canal oficial do TRT20 no YouTube (www.youtube.com/trt20se), na terça-feira, 22/9, a partir das 9h.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região