CONFIANÇA VENCE O GUARANI POR 1 A 0 NA 10ª RODADA DA SÉRIE B NESTA SEXTA

19/09/20 - 06:33:48

Dando sequência ao andamento da 10º rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Confiança recebeu a equipe Guarani na arena Batistão, em Aracaju-SE. Conforto direito pela briga para se livrar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B.

A noite foi de estreia no clube sergipano, o encontro marcou a volta do técnico Daniel Paulista ao comando do Confiança. Dentro das quatro linhas, o jogo foi um pouco morno no primeiro tempo. As duas equipes se respeitaram bastante. As redes só balançaram no segundo tempo aos sete minutos, após cruzamento do lateral-esquerdo Silva, o zagueiro Matheus Mancini abriu o placar para os sergipanos. Final: Confiança 1×0 Guarani.

Com o resultado a equipe do Confiança soma 11 pontos é o 11º colocado da Série B. Na próxima rodada terá pela frente a Ponte Preta, às 20h30, no domingo (27), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. O Guarani é o 16º colocado e na próxima rodada enfrenta fora de casa equipe do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, sábado (26).

FSF

Foto: Luiz Neto