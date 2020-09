DANIELLE GARCIA OUVE AS DEMANDAS DO SINDICADO DOS JORNALISTAS E CRECI

19/09/20 - 07:41:14

A agenda da manhã desta sexta-feira, 18, da pré-candidata a prefeita de Aracaju, a Delegada Danielle Garcia, foi de visitas de cortesia a entidades de classe. Acompanhada do pré-candidato a vice, Valadares Filho, Danielle esteve no Sindicato dos Jornalistas de Sergipe – SINDIJOR/SE e no Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI/SE.

A primeira parada foi no SINDIJOR. Os pré-candidatos foram recebidos pelo vice-presidente Milton Alves Júnior, pelo ex-diretor de Assuntos Políticos, Rosalvo Nogueira, pelo ex-presidente do sindicato, Paulo Sousa, e pelo diretor suplente Lupércio Santos, com alguns profissionais da imprensa, e ouviram os pleitos relacionados à atuação dos jornalistas no setor público municipal, entre eles o respeito ao piso salarial e a realização de concurso público para profissionais do jornalismo.

“Reforçamos o nosso respeito à liberdade de imprensa. Eles nos passaram algumas demandas que vamos acrescentar como compromisso em nossa gestão. Aproveitamos para desejar um bom trabalho para a categoria na cobertura das eleições 2020”, afirmou Danielle.

CRECI

Na sequência da agenda, Danielle Garcia e Valadares Filho foram recepcionados por uma comissão no CRECI. Os corretores imobiliários passaram sugestões que podem ser incorporadas ao plano de governo. “O mercado imobiliário é um dos primeiros a ser afetado diante de uma crise. Mas existem alternativas que podem ser desenvolvidas pelo poder público para amenizar os problemas. O encontro com os corretores também possibilitou ouvir algumas ideias e reivindicações, especialmente no tocante à tributação dos imóveis, que não são priorizados pela atual gestão”, ressaltou a pré-candidata.

Foto assessoria

Por Fábio Viana