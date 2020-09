PODEMOS ANUNCIA APOIO À REELEIÇÃO DO PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA

19/09/20 - 10:50:08

O partido Podemos apoiará o projeto de reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira em Aracaju. A legenda, que possui uma das maiores bancadas na Assembleia Legislativa de Sergipe e que disputará a eleição na capital com 36 candidatos a vereador, se soma à coligação “Pela vida, pela cidade”, que passa a contar com dez partidos, a maior união de agremiações na cidade, em torno da pré-candidatura de Edvaldo a prefeito e da delegada Katarina Feitoza a vice-prefeita.

O presidente municipal do Podemos, Vovô Monteiro, afirmou que a escolha por Edvaldo se baseia na capacidade gestora do prefeito, no grande volume de obras que ele executou em Aracaju e por sua seriedade e ética. “O Podemos se firmou como um partido que conseguiu colocar em seus quadros, lideranças comunitárias comprometidas com a população. Nós temos candidatos a vereador éticos, que estão realmente preocupados com o futuro da nossa cidade, que querem uma cidade preocupada com o meio ambiente, com o transporte, com a realização de obras que venham a melhorar a qualidade de vida população. Então, diante deste compromisso do partido com a seriedade, com o zelo com a coisa pública, com a ética, não poderíamos escolher um candidato que fugisse dessas características. E tudo isso nós vemos no prefeito Edvaldo Nogueira e em sua gestão”, justificou.

Vovô Monteiro ressalta que Edvaldo realizou, neste mandato, obras que nenhum outro prefeito realizou, graças à capacidade gestora e política. “Ele conseguiu viabilizar recursos para obras importantes através da sua habilidade política, da sua habilidade de buscar os parlamentares, de fazer bons projetos, de enxugar a máquina, enfim, ele demonstrou ser um excelente gestor. Então, em time que está ganhando, não se mexe. Nós acreditamos que ele vai dar continuidade ao trabalho. Edvaldo é testado, não precisa provar mais nada em relação ao seu trabalho, ele só precisa ter a oportunidade de continua a dar o melhor de si para que a nossa cidade avance cada dia mais”, reiterou.

O Podemos é o segundo maior do Senado Federal e tem em seus quadros, em Sergipe, os deputados estaduais Zezinho Sobral e Diná Almeida. O partido lançará 36 nomes para a disputa da Câmara de Vereadores de Aracaju. Além do Podemos, Edvaldo e Katarina contam em sua coligação com o PDT, PSD, MDB, Republicanos, Progressistas, PV, PCdoB, PSC e Solidariedade.