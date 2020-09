SERGAS PARTICIPA DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL

19/09/20 - 07:27:56

A empresa está entre as cinco distribuidoras de gás natural do nordeste que realizam chamada pública para aquisição do gás natural

As companhias distribuidoras de gás natural, localizadas em cinco estados do nordeste, lançam nesta quinta feira (17), chamada pública para compra de gás de novos supridores. Os editais serão publicados pela SERGAS (SE), COPERGÁS (PE), ALGÁS (AL), CEGÁS (CE) e POTIGÁS (RN). O volume total é de 2,406 milhões m³/dia de gás natural e o início do fornecimento está previsto para 2022. As informações e os editais serão divulgados nos sites de cada uma das distribuidoras.

O objetivo do edital é a diversificação de supridores das modalidades, com melhores condições comerciais a serem repassadas ao mercado. Todo e qualquer produtor, importador ou agente comercializador poderá participar da chamada pública, que aceitará o insumo independentemente de sua origem – seja do oceano (Offshore) ou do continente (Onshore). As cinco distribuidoras juntas representam um grande mercado, pois atendem mais de 184 mil consumidores de gás natural e possuem mais de 2.670 quilômetros de redes de distribuição em cerca de 61 municípios.

É importante ressaltar que, mesmo sendo elaborada de forma coordenada, a aquisição não resultará em compra conjunta de gás natural, isto porque cada distribuidora tem as suas especificidades com relação a pontos de entrega e volumes, razão pela qual optaram por editais próprios e realizarão a aquisição de forma individual.

Para o diretor presidente da SERGAS, Valmor Barbosa, a chamada pública é uma grande oportunidade para as companhias conhecerem as diversas propostas apresentadas pelos supridores, possibilitando a contratação da mais vantajosa proposta na aquisição da molécula do gás natural. Com isso possibilitará a SERGAS praticar tarifas mais competitivas. “o setor do gás passa por grandes transformações e a Sergas tem totais condições de estar sintonizada com o momento e o novo mercado, sempre com a preocupação de oferecer o melhor produto, serviços ininterruptos e de qualidade aos nossos clientes”, afiançou Valmor.

Números

A companhia sergipana Sergas distribui, atualmente, gás natural para 31.244 clientes, localizados em sete municípios sergipanos. Através desta compra a empresa pretende adquirir 300.000 m³/dia para comercialização em sua rede de distribuição, a qual totaliza 243 quilômetros. Até 2024 a Sergas prevê ter 308 quilômetros de rede de distribuição, 52.006 clientes, em 10 cidades do estado de Sergipe.

Os interessados em participar da Chamada Pública deverão apresentar Proposta Comercial de Venda de Gás Natural para a Sergipe Gás S.A., a partir de 29 de janeiro de 2021, de acordo com as condições e especificações estabelecidas nos Termos de Referência disponíveis no site da companhia https://www.sergipegas.com.br/

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: [email protected] e também indicado nos Termos de Referência da Companhia Distribuidora.

Fonte: Sergas