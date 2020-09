Universidade Tiradentes faz doação de livros para espaço de leitura da Sergas

19/09/20 - 07:48:18

Exemplares de títulos sobre cultura, arte, economia e história de Sergipe agora integram o acervo do espaço cultural dos funcionários da Sergas.

A visita do Reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa, e do Vice Presidente de Relações Institucionais, Saumíneo Nascimento, à Sergás, na quarta-feira (16), oficializou a entrega de livros para o acervo da biblioteca que está sendo criada para os funcionários da empresa.

A doação foi feita em atendimento a um convite do presidente da Companhia, Valmor Barbosa, que defende a ideia da valorização da cultura e decidiu abraçar a iniciativa dos colaboradores de manter um espaço de leitura. “Esse movimento começou em 2019, com a doação de cinco livros feita por funcionários e logo os colegas foram fazendo doações ao acervo que atualmente contava com 150 exemplares. Em nome da Sergas e da diretoria executiva, nós agradecemos toda atenção dessa figura icônica da sociedade sergipana, que é o professor Joubert Uchôa e o seu vice presidente institucional Saumíneo”, destaca.

O local de estudo e leitura para os funcionários chamou a atenção do professor Uchôa. “Nunca fiz ideia de que a Sergas fosse a expressão de empresa pública com ações privadas. A Unit está aqui, trazendo a sua contribuição para essa biblioteca, que me encantou, uma repartição pública de direito privado, se preocupando com educação e cultura. Por isso sempre digo que ninguém ama o que não conhece. Isso você não vê em canto nenhum”, completou.

Essa não é a primeira vez que a Universidade Tiradentes contribui para o estímulo à leitura e a presença de pessoas em espaços culturais. De acordo com Saumíneo Nascimento, a instituição já fez doações de livros para outras empresas, instituições e entidades. Na relação de obras destinadas a Sergas constam exemplares das áreas de economia, cultura, arte e história de Sergipe.

“A ação de doação de livros por parte da Universidade Tiradentes para a futura biblioteca da Sergas é no sentido de apoiar esta nobre ação do Presidente da Sergas, Valmor Barbosa em oferecer a opção de espaço de leitura para colaboradores e clientes da Sergas. É muito importante saber que estamos contribuindo para que as pessoas tenham um espaço comunitário de leitura”, ressalta Saumíneo Nascimento.

Foto: Ascom Sergas