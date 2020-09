Bairro Olaria recebeu mutirão de combate ao Aedes aegypti

20/09/20 - 09:11:48

Neste sábado, 19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou mais um mutirão de combate ao Aedes aegypti. Desta vez, a ação ocorreu no Bairro Olaria e o ponto de partida da equipe foi a Unidade Básica de Saúde (UBS) Walter Cardoso.

A ação contou com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Secretaria do Meio Ambiente. A atuação da SMS é embasada em orientação, identificação e eliminação contra o mosquito, através de serviços educação, varrição, capinação, roçagem mecanizada e coleta de resíduos descartados incorretamente em terrenos baldios e vias públicas da localidade.

Segundo o gerente do Programa de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana, a escolha do bairro Olaria foi de acordo com o levantamento dos casos notificados.

“A localidade apresenta o total de 67 casos notificados de dengue, 58 casos de chikungunya, e cinco de zika. Dessa forma, as ações desenvolvidas se tornam mais necessárias, e o apoio da população é fundamental. Vale ressaltar que a melhor forma de combate é a participação da população, evitando o acúmulo de água parada e fazendo limpeza regular de reservatórios”, explica.

Ainda segundo Jeferson, ocorreu uma ligeira alta dos números de notificações e alguns surtos centralizados estão acontecendo. Em Aracaju, do início do ano até agora, foram notificados 1.270 casos de dengue, 1.369 chikungunya, e 43 de zika.

“Temos realizado nossas atividades initerruptamente ao longo do ano, para assegurar que a capital não sofra com novos surtos da doença. Além de vistoriar e eliminar possíveis focos do mosquito nas praças, terrenos e áreas de uso comum na localidade, os agentes de combate a endemias também adentraram os imóveis, aplicando todas as medidas sanitárias recomendadas, fazendo uso dos equipamentos de proteção individual e com a devida autorização dos proprietários”, enfatiza.

EPI’s

Para que esse trabalho aconteça de forma segura para servidores e toda a população assistida pelas ações, a Prefeitura garante a regularidade da oferta dos serviços, continuamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), administrando-os conforme a necessidade de uso dos trabalhadores. São disponibilizados para os envolvidos no mutirão, máscaras, e álcool 70%, para que todos possam, na realização do seu trabalho, também estar protegidos e protegendo os outros da covid-19.

Sintomas

Entre as três doenças, os sintomas são semelhantes, porém, os principais sintomas da dengue são: febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos, náuseas, vômito e coceira no corpo. Já a chikungunya tem sintomas parecidos com os da dengue, com dores mais intensas nas articulações. A zika apresenta manchas vermelhas pelo corpo, coceira, febre baixa e dor de cabeça. É importante que as pessoas que apresentem sintomas de uma das três doenças procurem um médico, não façam tratamento dentro de casa.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE