Belivaldo fala da maior queda do Covid em Sergipe, mas alerta: pandemia continua e não dá para baixar a guarda

20/09/20 - 15:08:56

O governador Belivaldo Chagas (PSD), disse neste domingo (20), usando as rede sociais, agradeceu a “Deus e a um trabalho sério que vem sendo feito desde o início da pandemia, conseguimos chegar a esse momento, como os números relacionados à Covid-19 em Sergipe, numa tendência de queda em vários aspectos”.

No Boletim Covid-19 nos Estados, da publicação do portal Poder 360, Sergipe aparece com a sétima maior queda na média móvel de mortes em relação aos últimos 14 dias. A redução divulgada no sábado (19) foi de 32,6%, segundo os dados oficiais do ministério da saúde.

– O momento é favorável e permite a retomada econômica que estamos adotando, mas a pandemia continua e não podemos baixar a guarda. Com cada um fazendo sua parte, vamos conseguir ultrapassar esse momento, disse