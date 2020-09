CASAL CONDUZIDO A DELEGACIA POR AGRESSÃO E DESACATO DURANTE OPERAÇÃO LEI SECA

20/09/20 - 08:34:57

Um condutor foi conduzido à delegacia na note deste sábado (19) por desacato durante a operação Lei Seca. O fato ocorreu quando um condutor foi parado para realizar o teste do bafômetro que deu 0.64 mg/l (para ser detido bastam 0.33 mg/l).

Inconformado com a notícia que iria ser detido, ele e a esposa que estava no seu veiculo, agrediram a um policial que tomou todas as providências cabíveis.

O casal foi imobilizado e conduzidos a delegacia para os procedimentos legais.

Até o sábado, 12 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante

Com informações e foto da CPTRAN