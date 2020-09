POLÍCIA MILITAR DIZ LAMENTAR ASSASSINATO COMETIDO POR COLEGA DE FARDA

20/09/20 - 09:53:33

A Polícia Militar do Estado de Sergipe lamenta profundamente o desfecho dos fatos ocorridos na noite desse sábado, 19, na Rodovia SE-230, no município de Monte Alegre, que resultou no óbito do soldado Cristyano Rondynelli Gomes Melo, 34 anos.

A Corporação informa que as condutas dos policiais militares serão rigorosamente apuradas pela Instituição e reafirma seu zelo na proteção da vida, nela incluída seus integrantes.

A Instituição Policial Militar Sergipana enfatiza que adotou todas as medidas preliminares com o rigor e a agilidade que a situação requer, inclusive, procedendo com a prisão em flagrante do suspeito da autoria do crime.

Muito respeitosamente, a Polícia Militar se solidariza com a dor dos familiares, policiais militares e amigos, pela perda de um jovem pai de família, ao tempo em que se coloca à disposição.

PM/SE