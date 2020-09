MEGA-SENA CONCURSO 2.301 ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 43 MILHÕES

20/09/20 - 07:00:52

O sorteio do concurso 2.301 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (19) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O prêmio seria de R$ 36.675.402,77 a quem acertasse todos os números, mas acumulou mais uma vez. O prêmio vai a R$ 43 milhões, com sorteio na quarta-feira (23).

Veja as dezenas sorteadas: 17 – 18 – 35 – 36 – 47 – 52.

A quina teve 66 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 44.296,26. A quadra teve 4.333 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 963,88.