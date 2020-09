Ministério Público intensifica investigações a 600 formulários de pesquisas em Simão Dias

20/09/20 - 16:12:27

Após a decisão judicial que suspendeu a divulgação da pesquisa eleitoral registrada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), no município de Simão Dias, o Ministério Público Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, através do promotor Carlos Henrique , decidiu intensificar as investigações, solicitando a apresentação dos 600 formulários aplicados durante a pesquisa, entre outros documentos.

De acordo com a decisão do promotor eleitoral, Carlos Henrique Siqueira, fatores como: A extensão da pesquisa ter sido de apenas 600 (seiscentas) entrevistas, correspondente a 2% (dois por cento) do eleitorado deste Município. Incoerências no formulário de pesquisa (ID 4085068) com a existência de perguntas similares e o número de vezes das entrevistas realizadas em algumas localidades terem sido bem superiores a outras, merecem maior averiguação.

“Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se no sentido de que seja o representado intimado para apresentar os documentos e informações referentes a identificação completa de todos os entrevistadores, apresentação dos 600 (seiscentos) formulários aplicados e detalhamento do sistema interno de controle, verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho em campo”, relatou .

Para o advogado do Partido Social Cristão (PSC), Adson Chagas, “age corretamente o Ministério Público, como fiscal da lei, em aumentar as investigações pedindo a entrega desses formulários.