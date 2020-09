NOTA DE PESAR: SSP LAMENTA A MORTE DO ADVOGADO FERNANDO FELIZOLA

20/09/20 - 07:04:10

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes; e o delegado-geral da Polícia Civil, Tiago Leandro, lamentam profundamente a morte do ex-delegado comissionado Fernando Felizola, 50 anos. Ele era advogado e morreu no início da manhã deste sábado (19), no Hospital São Lucas, vítima de câncer.

Felizola teve passagens importantes por unidades da Polícia Civil entre os anos de 1992 e 1993, na época em que a Polícia Civil ainda engatinhava com alguns serviços de investigação mais especializados.

Como registraram os colegas neste sábado “ele foi importante para escrever a história da Instituição Polícia Civil de Sergipe. Vibrava com cada Operação e trabalho bem feito. Tinha vários amigos, entre delegados, agentes e escrivães”.

O velório de Fernando Felizola acontece no Cemitério Colina da Saudade, onde haverá o sepultamento às 17h. A família da Segurança Pública transmite as mais sinceras condolências para os familiares e amigos.

Informações e foto SSP