OPERAÇÃO SERGIPE MAIS SEGURO INTENSIFICA POLICIAMENTO NO INTERIOR

20/09/20 - 07:00:40

Neste sábado, 19, a Polícia Militar do Estado de Sergipe promoveu uma nova uma edição da Operação Sergipe Mais Seguro. As ações ocorreram de diversas regiões do Estado, tendo como destaque as cidades de Carira, Estância, Japoatã, Nossa Senhora das Dores, Pacatuba e Simão Dias.

O policiamento teve como objetivo coibir a criminalidade através de estratégias direcionadas com reforço do efetivo em áreas críticas. Os militares realizaram diversas buscas em pessoas e veículos durante os trabalhos.

Já o comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), major Alzot, fez questão de parabenizar a dedicação e empenho dos policiais militares no cumprimento dos seus deveres e destacou a finalidade do emprego da tropa. “Esse tipo de operação visa reforçar o policiamento em localidades de maior risco com base em estatísticas de manchas criminais. Os militares do serviço ordinário receberam o apoio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), além de viaturas do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati), fato que nos fornece ainda mais condições de logística. Desde as primeiras horas do dia, os policias seguiram empenhados em proporcionar ainda mais segurança à população”, enfatizou o oficial.

As ações realizadas durante a operação, novamente demonstraram resultados significativos diante das estratégias adotadas. Os diversos dados coletados mostraram a eficácia desse tipo de reforço preventivo na busca pela redução dos índices de atos ilícitos no interior do Estado.

