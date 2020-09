SETE EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO. TRAINEE E ESTÁGIO: VEJA LISTA

As empresas BP Bunge Bioenergia, Oxiteno, Yduqs, Sinqia, Aquila, Gerdau e Bayer estão com vagas de emprego, trainee e estágio abertas. Veja abaixo os detalhes dos processos seletivos:

BP Bunge Bioenergia

A BP Bunge Bioenergia abriu inscrições para o Programa Trainees 2020. É a primeira edição de seu programa de atração de talentos recém-formados.

Podem participar do programa recém-formados entre dezembro de 2017 e julho de 2020 nos cursos de Economia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e nas Engenharias de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica. É desejável que os candidatos tenham conhecimento de inglês e disponibilidade para mudança a qualquer localidade do país.

As inscrições para o Programa Trainees 2020 da companhia podem ser realizadas até 22 de setembro, pelo endereço: http://traineebpbunge.across.jobs/ .

A empresa abriu ainda o Programa Jovens Engenheiros 2020, que também está em sua primeira edição, é dedicado a acelerar a carreira de profissionais que possuem de três a cinco anos de formação e vivência no setor sucroenergético ou em operações de grandes indústrias. O objetivo é capacitar colaboradores para cargos de líder, coordenador e especialista nas operações.

A iniciativa é destinada a profissionais das áreas de Engenharias de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica. Os candidatos devem ter disponibilidade para mudanças a qualquer localidade do país. Para se inscrever, os interessados devem recorrer ao seguinte endereço eletrônico até o dia 29 de setembro: http://jebpbunge.across.jobs/.

As 11 unidades agroindustriais da BP Bunge Bioenergia estão localizadas nos municípios de Edéia e Itumbiara, em Goiás; Frutal, Itapagipe, Ituiutaba e Santa Juliana, em Minas Gerais; Orindiúva, Ouroeste e Pontes Gestal, em São Paulo; Pedro Afonso, no Tocantins; e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A empresa possui também um centro corporativo em São Paulo.

Oxiteno

A Oxiteno abriu inscrições para o programa “Química total com você”, processo seletivo de estágio e trainee 2021 que recrutará jovens candidatos em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul, localidades da empresa no Brasil.

O programa de estágio tem duração de 18 a 24 meses e conta com treinamentos e orientações guiadas para os estudantes, já os selecionados para trainee passarão por desenvolvimento profissional durante um ano. Pela primeira vez, o programa contará com vagas para estágio técnico nas mesmas localidades.

Para estágio de nível superior, a empresa busca candidatos com conhecimento intermediário ou avançado na língua inglesa e formatura prevista para dezembro de 2022. As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Mauá (SP), Tremembé (SP), Suzano (SP), Camaçari (BA) e Triunfo (RS), para alunos dos cursos de Administração, Biologia, Bioquímica, Comunicação, Jornalismo, Psicologia, Direito, Comércio Exterior, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Farmácia, Física, Química e cursos correlatos.

Para trainee, a Oxiteno recruta candidatos com formação entre 2019 e 2020, com inglês avançado ou fluente, graduados nos cursos de Administração, Biologia, Bioquímica, Comunicação, Jornalismo, Psicologia, Direito, Comércio Exterior, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Farmácia, Física, Química e cursos correlatos. Os candidatos devem ter disponibilidade para residir na cidade de São Paulo durante os três primeiros meses do programa, que por conta da pandemia pelo COVID-19, essa necessidade será verificada e orientada devidamente aos aprovados para o início de 2021.

Já para a novidade deste ano, que é o programa de estágio técnico, apenas a formação técnica é requisitada para a inscrição. Cursos como Técnico em Automação Industrial, Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Químico, Petroquímico, Segurança do Trabalho e cursos técnicos correlatos serão exigidos.

Para participar do processo seletivo, é necessário fazer a inscrição pelo site www.estagioetraineeoxiteno.com.br até o dia 18 de outubro de 2020. Após o preenchimento do cadastro, os candidatos passarão por avaliação de currículos e testes online. Após a aprovação na primeira fase, o processo segue com testes individuais e em grupo online. Na última etapa de seleção, os aprovados são convidados para os painéis de negócio virtuais com a liderança da Oxiteno. Quem for selecionado para o programa iniciará suas atividades na empresa em janeiro de 2021.

Yduqs

A Yduqs, que abrange 15 instituições de ensino, abriu inscrições para seu Programa Trainee 2021.

Os profissionais selecionados irão trabalhar em uma das áreas da própria Yduqs, em projetos ligados ao ensino nas modalidades presencial, digital e em áreas de suporte à atividade.

A etapa de inscrição vai até o dia 30 de setembro e os interessados deverão fazer seus cadastros no link: http://traineeyduqs.gupy.io.

Poderão concorrer profissionais que concluíram o ensino superior de dezembro/2018 a dezembro/2020, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias, Economia, Estatística, Letras, Ciências da Computação, Engenharias, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Matemática, Economia, Pedagogia e Psicologia.

O programa terá duração de um ano e os selecionados serão acompanhados pela alta liderança da empresa nas áreas de Vendas e Marketing, Finanças, Conteúdos Digitais, Gente & Gestão, Ensino, Operações Digitais, Relações Governamentais e Comunicação e Transformação Digital. Eles também poderão ganhar bolsas de estudo para MBA, além de um salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

Sinqia

A Sinqia, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, está em busca de 140 profissionais de diversas áreas de atuação para contratação imediata nas filiais em Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, além da matriz, localizada em São Paulo.

As vagas disponíveis são nas áreas de Business Consulting, Contratos, IT Quality & Assurance, Recursos Humanos, Tesouraria e IT Software. Todo o processo de contratação e integração feito em situações normais (presencialmente) foi adaptado ao ambiente digital e tem sido realizado de forma remota.

Todos os funcionários estão trabalhando em esquema de home office integral desde o início da quarentena. As inscrições podem ser feitas pelo site https://jobs.kenoby.com/sinqia.

Aquila

O Aquila, empresa especializada em gestão por resultados está selecionando jovens para o programa de estágio “Primeiro Voo” .

A inscrição deve ser feita até 30 de setembro pelo site http://www.aquila.com.br/primeiro-voo/.

Os cursos preferenciais dos candidatos são Administração, Economia, Ciências Contábeis e Comércio Exterior, além das Engenharias e de áreas ligadas à Tecnologia da Informação e Estatística.

O candidato deve ter disponibilidade para estagiar durante 6 horas diárias (de segunda a sexta-feira) e para atuar em Belo Horizonte e Região Metropolitana, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Manaus, Curitiba e Brasília. Inglês e espanhol são um diferencial. É preciso ainda ter Pacote Office avançado.

A seleção é composta por triagem curricular, avaliação de raciocínio lógico, conhecimentos gerais, Excel e entrevista.

Os benefícios incluem assistência médica, convênio com empresas parceiras, programa de desenvolvimento, seguro de vida, vale-alimentação/vale-refeição e vale-transporte. Informações podem ser obtidas pelo e-email: [email protected]

Bayer

A Bayer, multinacional alemã de saúde e agricultura, está com oportunidades voltadas para jovens negros no programa “Liderança Negra”.

Podem participar profissionais negros graduados ou pós-graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em qualquer curso.

A duração do programa é de 18 meses e a remuneração é de R$ 6.900, com direito a assistência médica e odontológica, GymPass, previdência privada, seguro de vida, entre outros benefícios.

As incrições devem ser feitas até 21 de outubro no site http://liderancanegra.ciadetalentos.com.br.

Gerdau

A Gerdau seleciona 11 jovens profissionais mulheres para as operações na empresa nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

O processo seletivo conta com diversas etapas: inscrições, testes comportamental e de raciocínio lógico, conversa com a Cia de Estágios, além de painéis e entrevistas com líderes da companhia.