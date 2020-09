SUSPEITO DE TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA JOVEM É PRESO EM ESTÂNCIA

20/09/20 - 08:02:48

Um homem foi preso neste sábado (19), suspeito de tentar estuprar uma jovem na cidade de Estância.

As informações são de que o suspeito seria um motoboy, e que durante uma corrida desviou o percurso e parou em um local deserto e tentou violentar sexualmente a jovem, que estava com uma recém-nascida no colo.

Segundo o delegado responsável pela investigação, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda a um homem que passava no local, que a socorreu. Equipes da Polícia Civil iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante, inclusive com a moto utilizada durante a ação criminosa.

Foto SSP