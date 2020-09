ABBTUR comemora semana do turismo em Sergipe com webinários

Para comemorar a semana do turismo, o dia mundial do turismo e o dia nacional do turismólogo, que acontecem no dia 27 de setembro, a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo – ABBTUR Sergipe – realizará webinários com diversos profissionais nos dias 29 e 30 de setembro. Devido a pandemia, a comemoração deste ano será de maneira virtual. Há cinco anos essas datas são comemoradas com o objetivo de lembrar desse tão importante setor da economia mundial que é o turismo, o qual é o terceiro setor que mais movimenta renda e empregos no mundo, e também para homenagear os turismólogos e profissionais do turismo sergipano já que a ABBTUR representa cerca de cem mil profissionais em todo Estado.

O tema do webinário do dia 29/09, terça-feira às 20h, será o “Turismo Criativo com desenvolvimento territorial e redes”, realizado em parceria com a Rede Nacional de Turismo Criativo e de Experiência – RECRIA. Já na quarta-feira, 30/09, o tema será ” A origem da profissão de turismólogo no Brasil” e contará com a participação dos fundadores da ABBTUR Nacional e o professor Dr. Mário Beni, conhecido como guru do turismo brasileiro e grande referência teórica e prática.

Além dos webinários, a ABBTUR também está realizando ações de divulgação do turismo interno e regional em Sergipe, como o City tour pelos hotéis e bairros, além do turismo regional. No dia 28 de setembro acontece o lançamento dos combos de city tour pelos hotéis, bairros e turismo regional. Uma parceria com empresários do ramo, que estão oferecendo seus produtos a preço de tarifa Net, para ajudar na retomada do turismo incentivando o sergipano a visitar e conhecer as belezas do seu Estado.

Confira a programação:

Terça-feira – 29/09 – 20 horas

Webinário: Turismo Criativo com desenvolvimento territorial e redes

Parceria com a Rede Nacional de Turismo Criativo e de Experiência – RECRIA

Quarta-feira – 30/09 – 20 horas

Webinário: A origem da profissão de turismólogo no Brasil

Participação dos fundadores da ABBTUR Nacional e o professor Dr. Mário Beni, conhecido como guru do turismo brasileiro e grande referência teórica e prática.

