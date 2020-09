BELIVALDO NOMEIA EDGAR MOTTA PARA INTERVENTOR DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

21/09/20 - 19:17:18

O governado Belivaldo Chagas (PSD) informou, no final da tarde desta segunda-feira (21), que acatando a uma decisão proferida pelo pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe, “publicaremos decreto de intervenção estadual em Canindé de São Francisco até o dia 31 de dezembro de 2020, podendo cessar antes de seu termo final no caso de superados os motivos da medida restritiva”.

O indicado pelo governador para interventor de Canindé do São Francisco ser´s o economista Edgar da Motta Neto, “que sempre demonstrou a sua capacidade técnica nos momentos em que foi solicitado”. A indicação será publicada no Diário Oficial deste terça-feira (22) e a intervenção será apreciada pela Alese”.

Edgar Neto foi diretor presidente do Detran entre 2015 e 2016, e possui destacadas passagens em órgãos como o Banese, Jucese, Energipe, Deso, Ipes, Hospital de Cirurgia, Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE), Sergus, Unit, Alese e Petrobras.

No período de até 60 dias, o Interventor encaminhará relatório informando as medidas adotadas bem como demonstrativo simplificado da situação financeira do Município ao Estado, ao Procurador Geral de Justiça, ao Presidente do TJ-SE, ao Presidente da Alese e ao Presidente do TCE.